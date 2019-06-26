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26. 06. 2019

Минюст рекомендует проверить долги перед выездом из Беларуси

Белорусский пограничник в пункте пропуска Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Министерство юстиции рекомендует белорусам перед тем, как отправиться в отпуск за границу, проверить отсутствие долгов по исполнительным документам. Сделать это можно в специальном реестре, размещенном на сайте Минюста.

Пограничники могут не пустить за границу должников, которые не исполняют или уклоняются от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Это касается не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, должностных лиц юридического лица. Неуплата долга может привести к тому, что вместо долгожданного отпуска гражданина развернут на границе.
 
Чтобы такой ситуации не произошло, Минюст рекомендует перед отпуском проверить наличие долгов в Реестре задолженностей по исполнительным документам. Погасить задолженность можно с помощью системы ЕРИП разными способами: через инфокиоск, банкомат, с помощью интернет-банкинга, в отделении банка.

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