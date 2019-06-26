Минюст рекомендует проверить долги перед выездом из Беларуси

Министерство юстиции рекомендует белорусам перед тем, как отправиться в отпуск за границу, проверить отсутствие долгов по исполнительным документам. Сделать это можно в специальном реестре, размещенном на сайте Минюста.

Пограничники могут не пустить за границу должников, которые не исполняют или уклоняются от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Это касается не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, должностных лиц юридического лица. Неуплата долга может привести к тому, что вместо долгожданного отпуска гражданина развернут на границе. Чтобы такой ситуации не произошло, Минюст рекомендует перед отпуском проверить наличие долгов в Реестре задолженностей по исполнительным документам . Погасить задолженность можно с помощью системы ЕРИП разными способами: через инфокиоск, банкомат, с помощью интернет-банкинга, в отделении банка. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby