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26. 06. 2019

С 1 июля в Беларуси подорожают многие марки сигарет

Табачная витрина в минском магазине Источник фото: Telegraf.by

Белорусские производители и импортеры повышают цены на табачную продукцию с 1 июля, о чем сообщается на сайте министерства по налогам и сборам. В следующем месяцев в Беларуси подорожает около сотни марок сигарет, причем некоторые – на 1 рубль.

С 1 июля сигареты табачной фабрики «Неман» станут дороже на 4-10 копеек. В частности, подорожание коснется таких марок, как «Премьер», «Минск», «Магнат», Minsk city и capital, NZ, Queen, Pall Mall и Vogue.
 
"Табак-Инвест» меняет цены на отдельные виды «Форт», «Короны», LD, Monte Carlo и Camel – на 1-5 копеек. Также увеличится стоимость Winston, Sobranie (на 1-10 копеек).
 
«Беларусьторг» поднимет цены на Winston XS Purple Impulse (5 копеек), Vogue LA Cigarette Lilas, Vogue LA Cigarette Menthe, Davidoff Blue, Classic, Classic Slims, Gold  Gold Slims, а также на Sobranie Colours (10 копеек). Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не будет пока повышать цены.
 
Сколько именно будут стоить сигареты с 1 июля, можно узнать здесь.

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