Беларусь может отказаться от размещения евробондов в 2020 году

Власти Беларуси могут отказаться размещать евробонды в 2020 году, если республика получит государственный кредит от России. Об этом сегодня сообщил министр финансов Максим Ермолович.

Глава Минфина отметил, что планировалось разместить еврооблигации в IV квартале 2020 года. Однако если Беларусь получит российский госкредит на сумму 630 млн долларов, то необходимость выхода на внешние рынки отпадет.

По словам Максима Ермоловича, на сегодняшний день для Беларуси нет никаких ограничений по выходу на рынок еврооблигаций. «Интерес инвесторов достаточно высок, облигации торгуются на минимальном уровне, ситуация очень благоприятная», - уточнил он и предположил, что такая ситуация будет сохраняться и в следующем году.

Если Беларусь получит кредит от России, то направит его на погашение долговых обязательств перед РФ в 2020-2021 годах. Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что белорусская сторона получит кредит на 600 млн долларов. Кроме того, Минск может привлечь дополнительный транш кредита на 200 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.