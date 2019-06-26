Беларусь может отказаться от размещения евробондов в 2020 году

Власти Беларуси могут отказаться размещать евробонды в 2020 году, если республика получит государственный кредит от России. Об этом сегодня сообщил министр финансов Максим Ермолович.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
Власти Беларуси могут отказаться размещать евробонды в 2020 году, если республика получит государственный кредит от России. Об этом сегодня сообщил министр финансов Максим Ермолович.
Я живу в Припяти и только что посмотрел сериал про Чернобыль. Я насчитал 8 неточностей на пальцах одной только правой руки.