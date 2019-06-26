Уклонистов от службы в армии не будут выпускать из Беларуси

В Беларуси уклонистов от прохождения службы в армии не будут пускать за границу, а отсрочку от призыва для продолжения образования будут предоставлять лишь один раз. Сегодня депутаты приняли в первом чтении соответствующие поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства.

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Согласно этому законопроекту, молодым людям в возрасте до 27 лет, которые уклоняются от призывных мероприятий или не исполняют обязанности по воинскому учету, ограничат выезд из Беларуси. Ограничение будет распространяться на тех, кто не является на мероприятия по призыву на военную службу и службу в резерве или не предупреждают военкомат о смене места жительства, в результате чего их невозможно оповестить.

Запрет на выезд за границу будет действовать, если молодого человека надлежащим образом уведомили о явке в военный комиссариат, а он не прибыл без уважительных причин. Уклониста известят, что ему запрещен выезд из страны. Ограничение будет снято, когда ему исполнится 27 лет.

Кроме того, молодые люди, которые уклонялись от службы в армии, не примут на госслужбу, а также в органы МВД, МЧС, СК и т.д. «Мы полагаем, что такие действия несовместимы с занятием государственных должностей, - заявил министр обороны Андрей Равков, который представил законопроект в парламенте. - Как они могут эффективно работать в интересах государства, когда умышленно не исполнили воинский долг?»

Еще одно нововведение - отсрочку от призыва по причине необходимости получения образования будут предоставлять только один раз. В соответствии с проектом закона, если студент уже воспользовался отсрочкой, то на время службы в армии ему предоставят академический отпуск. Таким образом в Вооруженных Силах хотят решить проблему с комплектованием личным составом.

Андрей Равков отметил, что Беларусь обогнала постсоветские страны и страны дальнего зарубежья по количеству категорий граждан, которым предоставляются отсрочки, а принятые ранее меры уже исчерпали себя.