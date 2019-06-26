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26. 06. 2019

В Столинском районе ГАИ поймала мотоциклиста с 4,8 промилле алкоголя

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

24-летний житель деревни Теребище Столинского района обновил алкогольный антирекорд в Брестской области. Когда молодого человека задержали сотрудники ГАИ, он был сильно пьян – в его крови выявили 4,8 промилле алкоголя.

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Подробности задержания очень пьяного мотоциклиста в Столинском районе сообщили в среду в ГАИ УВД Брестского облисполкома. Это происходило ночью в деревне Теребище. Инспекторы обратили внимание на мотоцикл «ИЖ Юпитер» без номеров, водитель которого ехал без шлема. Мотоциклист проигнорировал требование ГАИ об остановке и попытался скрыться. 
 
Вскоре молодой человек затормозил, бросил мотоцикл на землю и попытался убежать. Через 30 метров его настигли инспекторы. 24-летний парень был сильно пьян – у него выявили 4,8 промилле алкоголя (в выдыхаемом воздухе). По его словам, незадолго до встречи с сотрудниками ГАИ он выпивал с друзьями и на мотоцикле поехал домой.
 
Также у нарушителя не нашлось водительского удостоверения. На него было составлено пять административных протоколов. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

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