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27. 06. 2019

На Могилевщине из-за грозы произошло 4 пожара, погибла женщина

Источник фото: МЧС

Минувшей ночью на территории Могилевской области из-за грозы произошло четыре пожара. В результате попадания грозового разряда в жилой дом в деревне Кузьковичи Быховского района и последовавшего за ним пожара погибла пожилая женщина.

Первое сообщение о пожаре во время грозы поступило в службу МЧС в полночь из деревни Боровица Кировского района. Молния ударила в дом, который используется как дача, а сами хозяева живут в Бобруйске. Огонь повредил крышу, перекрытие и имущество в доме. Обошлось без пострадавших.
 
В два часа ночи 27 июня пожар произошел в одном из домов в деревне Михалево Могилевского района. Была уничтожена крыша дома, а также повреждено перекрытие и имущество. Хозяин дома, 1953 года рождения, который проживает один, не пострадал. 
 
В четвертом часу ночи загорелся дом в деревне Кузьковичи Быховского района. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили в комнате тело хозяйки, 1933 года рождения. Женщина проживала одна. «Поиск погибшей был затруднен высокой температурой и плотным задымлением», - уточнили в МЧС.
 
Веранда дома и крыша были уничтожены, огонь также повредил перекрытие и стены дома. Предполагаемая причина пожара все та же - проявление сил природы (грозовой разряд).
 
Около четырех часов утра в деревне Прилесье Чаусского района загорелся деревянный сарай, принадлежащий пенсионерке 1936 года рождения. Специалисты полагают, что это произошло также из-за попадания молнии.

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