Белорусские гребчихи завоевали еще два серебра на Европейских играх

Белорусские спортсмены продолжают завоевывать медали в гребле на байдарке и каноэ на Европейских играх в Минске. Сегодня Ольга Худенко выиграла золото в финале байдарки-одиночки на дистанции 500 метров, Надежда Макарченко и Ольга Климова заняли второе место в заезде каноэ-двоек, а женский квартет завоевал серебро в заезде байдарок-четверок.

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Ольга Худенко стала двукратной чемпионкой II Европейских игр. Накануне она вместе с Мариной Литвинчук выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров в байдарке-двойке , а сегодня спортсменке не было равных в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров. Ее результат составил 2 минуты 03,929 секунды.

Надежда Макарченко и Ольга Климова стали обладательницами серебра в заезде каноэ-двоек. Их время – 2 минуты 12,924 секунды. Белоруски уступили победителям заезда – венгерскому дуэту – всего 1 секунду. Бронза досталась российским каноисткам, которые пришли к финишу за 2 минуты 12,924 секунды.

Экипаж в составе Маргариты Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и Марины Литвинчук занял второе место в заезде байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Белорусок опередила венгерская команда, а третьими к финишу пришли польские гребчихи.

Сейчас в копилке белорусской сборной 48 медалей: 16 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых наград. В общекомандном медальном зачете она находится на втором месте, уступая лишь российской команде, у которой 65 медалей. 22 медалей у спортсменов из Грузии.