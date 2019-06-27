Жители Гомеля заказали поездку на такси до российского аэропорта. Длина поездки по маршруту Гомель — Аэропорт Домодедово — Гомель составила 1400 километров. Заказ выполнил водитель сервиса «Максим».

Пользователи сервиса вызвали машину 22 июня. Водитель на Volkswagen Polo выехал в 17 часов того же дня. Он отвез мать и сына в Домодедово, а затем вернулся с женщиной в Гомель: она проводила сына на самолет и уехала домой. Аэропорт, который расположен в другой стране, пользователи выбрали, потому что рейс оттуда был удобнее, чем из Минска.

Поездка завершилась на следующий день в Гомеле в 18 часов вечера. Таким образом, ее продолжительность с перерывами и остановками была около 24 часов, а цена составила 695 рублей.

Люди нередко заказывают автомобили в другие города, говорят представители сервиса. Например, в мае житель Бреста заказывал поездку до Санкт-Петербурга. Ее длина составила около 1100 километров, а длилась она 21 час. Заказы поступают не только из Беларуси в российские города, но и наоборот. Так, в Беларусь по работе приезжала женщина из города Балаково. Водитель добрался до места назначения за сутки и через день отвез пассажирку обратно. Километраж поездки в одну сторону составил более 1600 км.

Такие поездки удобны, потому что они не зависят от расписания междугороднего транспорта. Пользователи могут выехать в удобное для них время и добраться до места с комфортом. К тому же, поездка на автомобиле займет меньше времени, а водителя всегда можно попросить сделать остановку, чтобы отдохнуть от дороги.