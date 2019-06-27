После ливня в четырехэтажном доме в Минске обрушилась часть потолка

Поздно вечером 26 июня на улице Стахановской в Минске в квартирах четырехэтажного жилого дома, в котором проводится капремонт, после дождя обвалилась часть потолка. В МЧС говорят, что подтопление произошло в результате нарушения технологического процесса во время работы на крыше.

В десять часов вечера жильцы дома 33 по улице Стахановской позвонили в МЧС и сообщили об обрушении части потолочной штукатурки после прошедшего ливня. Оказалось, что в этом доме проводятся работы по капитальному ремонту, и накануне рабочие сняли шифер и меняли обрешетку.

Выпавшие осадки намочили деревянное перекрытие, что привело к обрушению штукатурки на потолке и подтоплению в квартирах на четвертом этаже. В квартире на третьем этаже намок потолок.

Работники МЧС откачали воду из подтопленных квартир и пришли к выводу, что квартиры пригодны для проживания. По данным ведомства, нарушение технологического процесса при производстве работ на кровле стало причиной подтопления. Владельцам квартир обещают восстановить потолок.