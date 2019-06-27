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27. 06. 2019

С 1 июля госзакупки будут проходить по новым правилам

С 1 июля в Беларуси госзакупки будут проводиться по новым правилам. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун на пресс-конференции в Национальном пресс-центре объяснил, как они будут проходить.

Новые правила проведения госзакупок и требования к ним начнут действовать с 1 июля, когда вступит в силу изменения в закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». По словам чиновника, грядущие изменения должны повысить прозрачность всего процесса государственных закупок и конкуренцию, а также сократить количество недобросовестных поставщиков. И эту систему будет проще контролировать.
 
Сроки подготовки и подачи предложений сократятся фактически в два раза, а условия договора нельзя будет менять на стадии заключения. Предмет госзакупки, порядок оплаты, ответственность сторон будут оставаться без изменений при любых обстоятельствах, а срок может быть изменен лишь по инициативе заказчика. 
 
Также поставщиков лишат лазейки по корректировке цены: ранее они могли настоять на дополнительном соглашении после заключения договора или навязать изменение цены. «Мы здесь пошли на ужесточение», - добавил Андрей Картун.
 
Кроме того, с 1 июля на сайте gias.by заработает государственная информационно-аналитическая система управления госзакупками. Здесь будет аккумулироваться вся информация о госзакупках, в том числе с электронных торговых площадок. Договор по итогам закупок будет подписываться электронной цифровой подписью.

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