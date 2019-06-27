Белорусы Козырь и Ноздрева выиграли золото в гребле на каноэ

Участники сборной Беларуси Елена Ноздрева и Артем Козырь стали чемпионами II Европейских игр в гребле на каноэ на спринтерской дистанции 200 метров, сообщает Телеграф. Победа досталась им непросто – выступать на гребном канале в Заславле мешал порывистый ветер.

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Сегодня завершаются выступления гребцов на Вторых Европейских играх. Елена Ноздрева в каноэ-одиночке стала лучшей на спринтерской 200-метровой дистанции, показав время 50,351 секунды. Серебро досталось немецкой спортсменке Лиз Ян (51,656), бронзовую награду взяла Дорота Боровска из Польши (51,731).

После состязания Елена Ноздрева отметила, что планировала бороться за медаль, но золотых амбиций не было. «Когда на финише никого не, увидела боковым зрением и по звукам поняла, что первый – мой… Невероятные ощущения. За меня болел мой парень – он украинский байдарочник Олег Кухарик. Вчера он завоевал серебряную награду. Он задал тон, а я поддержала», - цитирует спортсменку пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.

Лидером в этой же дисциплине у мужчин стал белорус Артем Козырь. Он преодолел 200-метровую дистанцию за 42,835 секунды. Вторым к финишу приплыл итальянец Николае Крачуин (43,353), на третьем месте оказался испанец Альфонсо Бенавидес (44,255).

Артем Козырь. Фото НОК Беларуси