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27. 06. 2019

В Бресте таксист сбил на переходе 17-летнюю велосипедистку

Поздно вечером 26 июня в Бресте водитель автомобиля такси сбил 17-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП с участием таксиста и 17-летней велосипедистки, жительницы Пинского района, произошло около 23:20 на пересечении Партизанского проспекта и улицы Янки Купалы в Бресте. Девушка на велосипеде пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент горел разрешающий сигнал светофора.
 
28-летний водитель автомобиля Hyundai, поворачивая направо, сбил девушку, в результат чего она получила различные травмы. Пострадавшую увезли с места происшествия в областную больницу. Ее госпитализировали в реанимацию.
 

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