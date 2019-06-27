В Украине родители держали на цепи маленького ребенка

В Луганской области Украины родители держали на цепи 6-летнего сына. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе проведения операции "Безопасное лето" и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию, полицейскими Луганской области совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка местного населения.

По адресу проживания женщины (1992 года рождения) и ее мужа (1982 года рождения), который работает механизатором обнаружили, что шестилетний ребенок был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение".

Подробности инциндента и фото обнародовала пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мать держала детей на цепи, приковав их к батарее в спальне и крану в ванной комнате.

Источник: korrespondent.net