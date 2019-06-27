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27. 06. 2019

Гродненские таможенники задержали находившийся в розыске кроссовер

Источник фото: ГТК

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Гродненской региональной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Беларуси кроссовера сегмента «люкс» стоимостью около 100 тысяч рублей. Land Rover Sport 2014 года выпуска находился в международном розыске.

Гражданин Российской Федерации следовал за рулем автомобиля Land Rover Sport из Литвы через пункт пропуска «Котловка». Машину отправили на экспертизу в Ошмянский межрайонный отдел Госкомитет судебных экспертиз, которая подтвердила, что идентификационный номер транспортного средства видоизменен – на него повторно нанесли номер.
 
Далее выяснилось, что внедорожник числится в розыске по базе данных Интерпола. Автомобиль изъяли, Гродненской региональной таможней начат административный процесс. 

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