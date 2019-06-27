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27. 06. 2019

Белстат: самой «молодежной» является сфера IT-технологий

Ко Дню молодежи, который ежегодно отмечается в Беларуси в последнее воскресенье июня, Национальный статистический комитет выпустил специальный обзор. Специалисты рассказали, какое образование чаще всего получают молодые люди, в какой сфере чаще всего работают и в каком возрасте решают создать семью. Например, самой «молодежной» является сфера IT-технологий.

По данным Белстата, на 1 января численность молодежи в Беларуси1 млн 858,5 тыс. человек. То есть почти каждый пятый житель республики относится к данной категории.
 
 
В начале года удельный вес молодежи в общей численности работников организаций составлял 20,9%. «Сегодня самой «молодежной» является сфера IT-технологий, где каждый второй работник в возрасте до 31 года», - отмечают в комитете.
 
Также у молодых людей пользуются популярностью такие виды деятельности, как: 
 
  • услуги по временному проживанию и питанию (доля молодежи среди работников – 39,2%); 
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (30,1%); 
  • финансовая и страховая деятельность (25,7%); 
  • творчество, спорт, развлечения и отдых (23,6%).
 
Значительная часть среди молодежи – учащиеся и студенты.
 
 
В прошлом году в брак вступили 40,5 тыс. девушек и 36 тыс. парней. Среди молодежи женщины преимущественно вступают в брак в возрасте 20-25 лет (57,6%), тогда как большая часть молодых мужчин создает семьи в возрасте 25-30 лет (60,6%).
 
В прошлом году у молодых женщин родилось 58,6 тыс. детей. Подавляющее большинство детей (88,6%) родилось у молодых мам, состоящих в зарегистрированном браке.
 

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