Евроигры-2019. Лукашенко с младшим сыном посетил соревнования по гребле

Сегодня президент Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле, чтобы поддержать белорусских спортсменов, которые выступают на II Европейских играх. Он подарил маленькому зрителю шоколадку и пообщался с болельщиками и журналистами.

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Александр Лукашенко приехал на соревнования вместе с младшим сыном Николаем. Рядом с ними находились Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич и и предприниматель Александр Мошенский, который возглавляет Белорусскую федерацию гребли.

После победы белорусов глава государства подарил плитку шоколада маленькому ребенку, сидевшему на трибуне с отцом. Также он кратко пообщался с представителями СМИ. В частности, в беседе с польским журналистом Александр Лукашенко пожелал, чтобы следующие Европейские игры в Кракове прошли не хуже, чем в Минске.

Сегодня на соревнованиях в гребле на байдарках и каноэ белорусские спортсмены добыли целую россыпь наград. Ольга Худенко победила в заезде байдарки-одиночки на 500 метров, а затем вместе с Маргаритой Махневой, Надеждой Попок, и Мариной Литвинчук выиграла серебро в заезде байдарок-четверок.

В гребле на каноэ на спринтерской дистанции 200 метров не было равных Елене Ноздревой и Артему Козырю. Надежда Макарченко и Ольга Климова взяли серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, а байдарочница Марина Литвинчук победила в заезде на 5000 метров. Дмитрий Третьяков добыл для сборной Беларуси бронзу в соревнованиях байдарочников в спринте. Аналогичная медаль оказалась у Марины Литвинчук и Ольги Худенко, которые финишировали третьими.

Сейчас у сборной Беларуси 53 медалей (19 золотых, 13 серебряных и 21 бронзовая). Команда занимает второе место в общем зачете II Европейских игр, уступая лишь россиянам.