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28. 06. 2019

Альфа-Банк первым в СНГ предложил совершать платежи через любые программы

В Беларуси появилась возможность совершать платежи, используя программы бухгалтерского учета, CRM или ERP. Такую возможность первым в стране реализовал Альфа-Банк на основе открытых API, чтобы упростить бизнесу механизм совершения платежей. Технология не имеет аналогов в странах СНГ.

Если сегодня для совершения платежа компаниям необходимо использовать интернет-банк или мобильное приложение, то с Open API Альфа-Банка можно встроить платежи в любую программу. Это позволит упростить ведение финансов, ускорить проведение платежей и облегчить работу бухгалтеров и финансистов. А также – поспособствует появлению новых технологичных решений в области финансов. Например, можно настроить совершение платежей непосредственно в программе «1С Бухгалтерия».
 
«Появление Open API считается началом новой эпохи в мире финансов, призванной сделать управление деньгами проще, быстрее и удобнее. Это первый шаг к трансформации финансового сектора во всем мире, – убеждены в Альфа-Банке. – Мир банковского обслуживания станет совсем другим. Это можно сравнить с переходом от кнопочных мобильных телефонов к смартфонам с их экосистемами, магазинами приложений. Данное направление бурно развивается в Европе и США. Мы первыми в СНГ предоставили возможность делать платежи из любых программ».
 
Альфа-Банк и дальше планирует расширять полезный функционал открытых API, а также продвигать идею автоматизации бизнес-процессов в деловой среде Беларуси. 
 
Напомним, Альфа-Банк первым в Беларуси предоставил сторонним разработчикам расширенный доступ к собственной инфраструктуре. В феврале этого года банк запустил открытую платформу Open API AlfaDeveloperHub.

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