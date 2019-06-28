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28. 06. 2019

С начала года внешний госдолг Беларуси снизился на $300 млн

Источник фото: Telegraf.by

За январь-май внешний госдолг Беларуси уменьшился на 300 млн долларов (1,7%), учитывая курсовые разницы, и составил на 1 июня 16,6 млрд долларов. Об этом сегодня сообщили в министерстве финансов.

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По данным Минфина, государственный долг Беларуси на 1 июня составил 43,9 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей (3,3%) меньше чем было в начале года. Внутренний госдолг за пять месяцев вырос на 200 млн рублей (2,2%) до 9,1 млрд рублей.
 
Также в министерстве финансов сообщили, что за январь-май власти страны привлекли внешние государственные займы на общую сумму 326,7 млн долларов. Причем около 270 млн долларов поступило от правительства и банков России.
 
На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 660,5 млн долларов. Беларусь перечислила почти 287 млн долларов России и 247 млн долларов - Китаю.

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