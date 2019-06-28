Беларусь обратится в суд, если Россия не возместит ущерб от грязной нефти

Власти Беларуси готовы обратиться в суд, если Россия откажется компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», что произошло в конце апреля. Белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко также сообщил, что стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оценивается в 20 млн долларов.

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На совместном заседании нижней и верхней палат парламента в пятницу, 28 июня, заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко заявил, что Беларусь может потребовать от России компенсацию за грязную нефть через суд в случае недостижения договоренностей. Также он сообщил, что из-за поставок некондиционной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя оборудование стоимостью 20 млн долларов. Кроме того, завод был вынужден оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа.

Что касается судьбы некачественной нефти, Игорь Ляшенко отметил, что весь ее объем вытесняется обратно на территорию России. По данным на 26 июня из системы нефтепроводов «Дружба» было вытеснено 705,2 тысячи тонн сырья ненадлежащего качества. Этот объем заменяется качественной нефтью.