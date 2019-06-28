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28. 06. 2019

Минлесхоз закупит в этом году около 100 фотоловушек

Источник фото: БелТА

Министерство лесного хозяйства планирует закупить в этом году еще около 100 фотоловушек, которые помогают выявлять нарушителей. Так, за январь-май с их помощью было установлено более 290 нарушений.

Минлесхоз начал использовать фотоловушки в лесных угодьях с 2015 года. На сегодняшний день их уже насчитываетя 637. Еще около сотни приборов ведомство планирует закупить в течение этого года, о чем сегодня сообщил заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.
 
За весь прошлый год с помощью средств фото- и видеофиксации было привлечено к ответственности 466 нарушителей. За пять месяцев этого года в их объектив попал 291 нарушитель. По словам чиновника, камеры помогают предотвращать загрязнение лесов бытовым мусором, выявлять самовольные порубки, незаконные заготовки древесины.
 
«Будем увеличивать количество видеокамер и использовать более совершенные камеры», - отметил Валентин Шатравко, пишет sb.by.

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