Минлесхоз закупит в этом году около 100 фотоловушек

Министерство лесного хозяйства планирует закупить в этом году еще около 100 фотоловушек, которые помогают выявлять нарушителей. Так, за январь-май с их помощью было установлено более 290 нарушений.

Минлесхоз начал использовать фотоловушки в лесных угодьях с 2015 года. На сегодняшний день их уже насчитываетя 637. Еще около сотни приборов ведомство планирует закупить в течение этого года, о чем сегодня сообщил заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

За весь прошлый год с помощью средств фото- и видеофиксации было привлечено к ответственности 466 нарушителей. За пять месяцев этого года в их объектив попал 291 нарушитель. По словам чиновника, камеры помогают предотвращать загрязнение лесов бытовым мусором, выявлять самовольные порубки, незаконные заготовки древесины.

«Будем увеличивать количество видеокамер и использовать более совершенные камеры», - отметил Валентин Шатравко, пишет sb.by