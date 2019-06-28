"Хор Турецкого" поздравит Беларусь с Днём Независимости

3 июля в 19:30 на большой сцене у Дворца Спорта в рамках мирового марафона «Песни Победы» состоится концерт легендарного и любимого в Беларуси «Хора Турецкого» и женской арт-группы SOPRANO. Вход свободный! При поддержке Правительства Москвы.

«Песни Победы» – уникальное событие, которое уже потрясло мировые столицы – Париж, Рим, Прагу, Вену, Будапешт, Вашингтон и даже Пекин. В мае «Хор Турецкого» и солистки SOPRANO проехали 11 стран, где на центральных городских площадях исполнили песни о мире, подвиге и любви.

Беларусь стала заключительной и особой страной в этом масштабном туре знаменитых коллективов. Трое артистов хора являются уроженцами Республики, а для самого Маэстро Турецкого Минск – это малая историческая Родина. Буквально в нескольких километрах от Минска в посёлке Пуховичи родилась мать Михаила.

«Песни Победы в Минске – очень важный для меня концерт. Я чувствую энергию и любовь к этой земле. Моя мама родом отсюда. В 1941м всю ее семью уничтожили немцы – закопали живьем. Вместе с моим отцом они смогли выстоять и выжить в те непростые военные времена. Благодаря Победе. Эта дата объединяет наши велики народы. В этом году Беларусь празднует 75 лет со дня освобождения от фашистско-немецких захватчиков. И для нас большая честь отметить эту дату вместе со всеми жителями и гостями белорусской столицы. А также поздравить Республику с Днём Независимости», - прокомментировал Михаил Турецкий, Народный артист России, основатель и руководитель коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO.

ПЕСНИ ПОБЕДЫ – проект Правительства Москвы с участием коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO. Акция проходит при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства культуры РФ. Впервые проект состоялся в Москве в 2015 году, в 2017 году обрел международный характер и был реализован на центральной площади Берлина, а в 2018 году превратился в целый культурно-исторический марафон – за 10 дней ПЕСНИ ПОБЕДЫ прозвучали в 8 странах мира (Франция, Словения, Австрия, Германия, Беларусь, Москва, Израиль, США).

За пять лет существования проект установил несколько рекордов: самый первое выступление на Поклонной горе в Москве собрало 150 тыс. зрителей, а онлайн-трансляцию в интернете концерта на Жандарменмаркт в Берлине в 2017 году посмотрели более 8 млн. человек. В 2019 году ПЕСНИ ПОБЕДЫ прозвучали в таких городах, как: Рим, Париж, Вашингтон, Нью-Йорк, Торонто, Варшава, Будапешт, Москва, Прага, Вена, Берлин, Циндао, Пекин, Брест.