В Мозыре сломанная ветром ветка тяжело травмировала мальчика

Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования 12-летнего мальчика в Мозыре, которого придавило сломанной ветром веткой дерева возле городского фонтана. После инцидента школьника госпитализировали в реанимацию.

Все произошло во второй половине дня возле фонтана в 5-м микрорайоне Мозыря. Сильный ветер сломал дерево, под которым находился 12-летний мальчик. Ветка упала прямо на ребенка и пробила ему голову. Сообщается, что прохожий вытащил пострадавшего из-под дерева. С подозрением на тяжелую черепно-мозговую травму мальчика госпитализировали в реанимацию.

Фото с места происшествия было опубликовано в сообществе «Мозырь Online».