Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июня 2019, пятница, 14:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
28. 06. 2019

В Мозыре сломанная ветром ветка тяжело травмировала мальчика

Фото: vk.com/mozyronlineofficial

Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования 12-летнего мальчика в Мозыре, которого придавило сломанной ветром веткой дерева возле городского фонтана. После инцидента школьника госпитализировали в реанимацию.

Все произошло во второй половине дня возле фонтана в 5-м микрорайоне Мозыря. Сильный ветер сломал дерево, под которым находился 12-летний мальчик. Ветка упала прямо на ребенка и пробила ему голову. Сообщается, что прохожий вытащил пострадавшего из-под дерева. С подозрением на тяжелую черепно-мозговую травму мальчика госпитализировали в реанимацию.
 
Фото с места происшествия было опубликовано в сообществе «Мозырь Online».

Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.