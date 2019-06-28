Первый энергоблок БелАЭС запустят в декабре этого года

На совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики в пятницу, 28 июня, вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил, что сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции остаются без изменений. Первый энергоблок должен заработать в декабре этого года.

Сейчас по всем технологическим системам первого энергоблока ведутся пусконаладочные работы. Что касается второго энергоблока БелАЭС, в настоящий момент там осуществляются работы по монтажу технологического оборудования. Его планируется включить в энергосистему страны в 2020 году.

Игорь Ляшенко отметил, что к 2030 году в Беларуси должны построить более 1300 зарядных станций. Для них устанавливается стимулирующий уровень тарифов с его дифференциацией по временным периодам: с 23:00 до 6:00 тариф составляет 5 центов за киловатт-час, в остальное время - 7 центов.

С 1 октября 20-19 года для бюджетных организаций устанавливается индивидуальный тариф на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. «На уровне 0,14 рубля за киловатт-час, или 6,62 цента», - уточнил вице-премьер.

Для населения введены новые тарифные группы на электроэнергию, которая используется в целях отопления и подогрева воды. «При наличии одного прибора учета применяется единый тариф в размере 7,61 копейки, при наличии двух приборов — 3,35 копейки за киловатт-час», - заключил он.