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28. 06. 2019

В Полоцком районе водитель Ford съехал в кювет и перевернулся

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

62-летний житель Полоцкого района пострадал при опрокидывании легкового автомобиля Ford Mondeo в кювет. Авария произошла вечером 27 июня на трассе Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ.

Как сообщили в ГАИ Витебской области, около 20:00 неподалеку от деревни Коллективное 62-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка перевернулась и врезалась в дерево.
 
Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в хирургическое отделение Полоцкой центральной городской больницы. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

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