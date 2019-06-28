В Полоцком районе водитель Ford съехал в кювет и перевернулся

62-летний житель Полоцкого района пострадал при опрокидывании легкового автомобиля Ford Mondeo в кювет. Авария произошла вечером 27 июня на трассе Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ.

Как сообщили в ГАИ Витебской области, около 20:00 неподалеку от деревни Коллективное 62-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка перевернулась и врезалась в дерево.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в хирургическое отделение Полоцкой центральной городской больницы. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.