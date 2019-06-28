Депутаты во втором чтении приняли «закон об отсрочках»

О грядущих изменениях в законы о военной организации государства стало известно на этой неделе. 26 июня депутаты проголосовали за нововведения в армии в первом чтении, сегодня – окончательно утвердили поправки. Против «закона об отсрочках» проголосовали 9 депутатов, остальные 85 человек были «за».

С принятием закона в Беларуси отсрочку для получения образования будут предоставлять только один раз, уклонистов не будут пускать за границу до достижения 27 лет, а тем, кто не служил в армии без веских оснований, не дадут поступить на госслужбу и устроиться на работу в МЧС, МВД и ряд других ведомств. Подробнее об этом читайте