Лукашенко и Рахмон договорились укреплять сотрудничество и обменялись подарками

Сегодня во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух страны договорились укреплять сотрудничество в разных сферах, подписали Договор о стратегическом партнерстве и обменялись подарками.

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Александр Лукашенко отметил, что очень рад визиту своего коллеги, который является истинным другом белорусского народа, а Эмомали Рахмон назвал президента Беларуси своим братом. «Мы стали за эти годы не только друзьями, но как родные братья. Пока будем жить, будем работать ради процветания своих государств, улучшения жизни своих народов», - заверил он.

Белорусский лидер предложил несколько направлений, где, как он считает, Беларусь и Таджикистан должны углубить сотрудничество. По его словам, товарооборот под 40 млн долларов, достигнутый в прошлом году, абсолютно не соответствует взаимному потенциалу и уровню сотрудничества.

Дальнейшие перспективы Александр Лукашенко видит в области промышленной кооперации, поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов. Также, по его мнению, следует расширять диалог в сельском хозяйстве и научно-технической сфере.

«Таджикистан подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, расширять торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные отношения между нашими странами», - сказал в свою очередь Эмомали Рахмон.

В ходе переговоров во Дворце Независимости президенты подписали Договор о стратегическом партнерстве, в котором стороны закрепили новый статус двусторонних отношений и подтвердили намерение активно развивать их во всех областях, представляющих взаимный интерес. «Это исторический момент, это выход в космос, если хотите, в отношениях между двумя государствами», - заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, сегодня представителями обоих государств был подписан ряд важных документов о сотрудничестве в различных сферах.

После переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обменялись подарками. Белорусский лидер вручил президенту Таджикистана копию Слуцкого пояса, созданную по старинной технологии, а также сувениры II Европейских игр - панно из дуба с медальонами, символизирующими 15 видов спорта, эксклюзивный набор шоколада и лисенка Лесика.

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко национальный таджикский кинжал Ханджар ручной работы и картину с изображением Дворца Навруз, который входит в перечень восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества.