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28. 06. 2019

Вице-премьер прогнозирует рост стоимости бензина до 1 доллара

После завершения в России налогового маневра в нефтяной отрасли стоимость 92-го бензина в Беларуси может вырасти до 1 доллара, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Это произойдет при существующем уровне налоговой нагрузки и стоимости барреля нефти в пределах 70 долларов.

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Вице-премьер спрогнозировал, сколько будет стоить  бензин в Беларуси после того, как в России завершится налоговый маневра. «При существующем уровне налоговой нагрузки и цене на нефть в пределах 70 долларов за баррель цена за литр 92-го бензина просматривается на уровне 1 доллара», - сообщил он на совместном заседании обеих палат парламента в пятницу, 28 июня.
 
К слову, сегодня литр бензина АИ-92-К5-Евро в Беларуси стоит 1 руб. 57 коп. 16 июня «Белнефтехим» снизил цены на автомобильное топливо на 1 копейку.
 
По его словам, белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают готовиться к работе в условиях мировых цен на нефть с 2024 года. «Рыночные условия получения нефти подразумевают и соответствующий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», - уточнил чиновник.

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