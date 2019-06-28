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28. 06. 2019

Уголовное дело в отношении экс-директора «Тамбаза» направлено в суд

Источник фото: Следственный комитет

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора строительной компании «Тамбаз» Льва Хаютина направлено в Минский городской суд. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Экс-директору «Тамбаза», который был задержан в декабре 2017 года, предъявлено обвинение в служебной халатности и в злоупотребление властью или служебным положением. По данным следствия, фирма выпускала жилищные облигации, привлекаемые для строительства многоквартирных домов, но обязательств не выполнило.
 
Также директор совершал экономически нецелесообразные сделки, получая выгоду имущественного характера. В результате этих действий компания недополучила деньги, которые могли быть направлены на строительство домов. Отмечается, что ущерб, причиненный СООО "Тамбаз", превысил 1 млн рублей.

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