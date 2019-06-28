Уголовное дело в отношении экс-директора «Тамбаза» направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора строительной компании «Тамбаз» Льва Хаютина направлено в Минский городской суд. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
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Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора строительной компании «Тамбаз» Льва Хаютина направлено в Минский городской суд. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
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