Как в Минске ограничат движение в день закрытия ІІ Европейских игр

В Госавтоинспекции и ГП «Столичный транспорт и связь» рассказали, как будет курсировать пассажирский транспорт 30 июня – в день закрытия II Европейских игр, и где запретят остановку и стоянку автомобилей.

смотрите также ГАИ начала снимать ограничения на движение в Минске

По случаю закрытия II Европейских игр в Минске будет изменено дорожное движение. Как сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30 июня будет запрещено делать остановку и парковать любой вид транспорта в районе стадиона «Динамо», где пройдет церемония закрытия турнира.

В этот день остановка и стоянка транспорта запрещены:

по улице Кирова, Ульяновской и Карла Маркса - от улицы Ленина до улицы Свердлова,

по улице Ленина - от улицы Смоленской до улицы Ульяновской (в обоих направлениях),

по улице Комсомольской и Володарского - от проспекта Независимости до улицы Кирова,

по улице Свердлова - от проспекта Независимости до улицы Ульяновской,

по Физкультурному бульвару (стадионный проезд),

возле концертного зала «Минск».

Также в ГАИ не исключают ограничения движения по ул. Кирова и Ульяновской (от ул. Свердлова до ул. Ленина), по ул. Комсомольской и Володарского (от пр. Независимости до ул. Кирова).

Кроме того, представители предприятия «Столичный транспорт и связь» сообщили, что утром 30 июня в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости некоторые автобусы будут курсировать по измененным маршрутам.

С 09:00 до 11:30 будут внесены изменения в трассы движения маршрутов №18, 26, 57, 100, 115Э, 300Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1119-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1318-ТК, 1400-ТК и 1547-СК.