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28. 06. 2019

Как в Минске ограничат движение в день закрытия ІІ Европейских игр

В Госавтоинспекции и ГП «Столичный транспорт и связь» рассказали, как будет курсировать пассажирский транспорт 30 июня – в день закрытия II Европейских игр, и где запретят остановку и стоянку автомобилей.

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По случаю закрытия II Европейских игр в Минске будет изменено дорожное движение. Как сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30 июня будет запрещено делать остановку и парковать любой вид транспорта в районе стадиона «Динамо», где пройдет церемония закрытия турнира.
 
В этот день остановка и стоянка транспорта запрещены:
 
  • по улице Кирова, Ульяновской и Карла Маркса - от улицы Ленина до улицы Свердлова, 
  • по улице Ленина - от улицы Смоленской до улицы Ульяновской (в обоих направлениях), 
  • по улице Комсомольской и Володарского - от проспекта Независимости до улицы Кирова, 
  • по улице Свердлова - от проспекта Независимости до улицы Ульяновской,
  • по Физкультурному бульвару (стадионный проезд), 
  • возле концертного зала «Минск».
 
Также в ГАИ не исключают ограничения движения по ул. Кирова и Ульяновской (от ул. Свердлова до ул. Ленина), по ул. Комсомольской и Володарского (от пр. Независимости до ул. Кирова).
 
Кроме того, представители предприятия «Столичный транспорт и связь» сообщили, что утром 30 июня в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости некоторые автобусы будут курсировать по измененным маршрутам. 
 
С 09:00 до 11:30 будут внесены изменения в трассы движения маршрутов №18, 26, 57, 100, 115Э, 300Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1119-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1318-ТК, 1400-ТК и 1547-СК.

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С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

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