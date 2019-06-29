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29. 06. 2019

В восьмой день II Евроигр белорусы завоевали четыре медали

В восьмой день II Европейских игр белорусские атлеты положили в свою копилку четыре медали - два «золота», «серебро» и «бронзу». Первые места в состязаниях заняли мастера женской борьбы.

Золотые медали добыли Ирина Курочкина, которой не было равных в весовой категории до 57 кг, и Василиса Марзалюк, победившая в весовой категории до 76 кг. Команда белорусских легкоатлетов выиграла серебро, а Анна Терех стала обладательницей бронзы в дисциплине скретч на велотреке.

 
В полуфинале турнира по борьбе на Европейских играх Ирина Курочкина оказалась сильнее молдаванки Анастасии Ничиты (8:6), а в битве за золотую медаль она победила Мими Христову из Болгарии (10:0).
 
 
Василиса Марзалюк завоевала золотую медаль  и стала двукратной чемпионкой Европейских игр. Первую награду высшей пробы она выиграла на прошлом турнире в Баку. В этот раз белоруска взяла верх над эстонкой Эпп Мае в полуфинале (5:3) и была сильнее немки Френси Раеделт в решающей схватке (9:0).
 
 
В командном турнире белорусские легкоатлеты заняли второе место. Победила сборная Украины, бронзовыми призерами стали спортсмены из Германии. После восьми видов спорта у белорусов и украинцев было равное количество очков, но гости оказались проворнее в смешанной эстафете.
 
 
В соревнованиях по трековым велогонкам белоруска Анна Терех стала обладательницей бронзы в женском скретче. Первое место заняла Кирстен Вильд из Нидерландов, второе - итальянка Мартина Фиданца.
 
 
В итоге у белорусской сборной насчитывается 59 медалей (21 золото, 14 серебра и 24 бронзы). В общекомандном медальном зачете она находится на второе месте, уступая России (81 медаль). На третьем месте находится Италия (27 медалей), на четвертом и пятом – Украина (32 медалей) и Грузия (25 медалей).

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