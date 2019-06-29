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29. 06. 2019

В Пинске открылась новая «Санта» с норвежской рыбой и пекарней

В центре Пинска открылся магазин «Санта» в новом формате. Супермаркет заработал в здании на улице Зои Космодемьянской, 49, а его посетителей ожидают повышенный выбор свежих товаров, норвежская рыба и пекарня со свежей выпечкой.

Супермаркет обустроили в популярном европейском концепте, который впервые воплотили в Пинске. Торговое пространство преобразили как внутри, так и снаружи. С улицы магазин можно найти по фасаду небесного цвета и белой вывеске. Такое визуальное решение подчеркивает ориентацию на экологию и натуральные продукты.
 
Торговый зал занимает 210 «квадратов» и разделен на тематические зоны. Внутри организованы широкие проходы и простая навигация. Магазин получил светлый интерьер со скандинавскими мотивами, а украшают его декоративные элементы «под дерево». Для супермаркета закупили современное оборудование.
 
 
В магазине представлено около 3500 наименований товаров. Бросается в глаза рыбный «островок» с норвежскими морепродуктами. Предусмотрена и собственная пекарня, чтобы выпечка всегда была свежей, а заодно – зона с фруктами и овощами. Посетителям также предлагают богатый выбор молочных продуктов. Многие товары отмечены акционными стикерами и доступны со скидкой.
 
 
 
«В центре Пинска появился новый магазин европейского уровня. Жители города уже знакомы с сетью «Санта» и теперь могут оценить масштабное обновление. И речь не только о комфорте и дружелюбной атмосфере – на прилавках много свежих товаров, в том числе акционных. Мы усилили и без того сильные позиции в рыбе и молочных продуктах, а также предложили хлеб и сладкую сдобу со своей пекарни. Это позволит повысить качественный уровень ритейла в Пинске», – поясняют в сети магазинов «Санта».
 
 
Для покупателей действуют 2 кассы. Работает магазин с 8 до 22 часов.
 
Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 90 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тыс. человек.

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