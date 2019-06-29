Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2019, суббота, 10:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
29. 06. 2019

В субботу будет до +25°C, а в воскресенье в западные районы вернется жара

В субботу в Беларуси температура воздуха не поднимется выше 25 градусов, а в воскресенье в западные районы вернется жара. При этом осадки в эти выходные пройдут лишь в отдельных районах по востоку.

По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь местами по восточной половине пройдут короткие дожди. Ветер северо-западного направления порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня составит 17-23 градусов,  в юго-западных районах воздух прогреется до 25.
 
В Минске в субботу будет сухо, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов, вечером – 14-17. 
 
Прогноз погоды на 29 июня по областным центрам Беларуси:
 
Брест +23..+25°C
Северо-западный
5-10 м/с
Порывы 14 м/с
 Переменная облачность. Без осадков.
Витебск +17..+19°C
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 15-18 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Гомель +18..+20°C
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 15-18 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Гродно +21..+23°C
Северо-западный
5-10 м/с
Порывы 14 м/с
 Переменная облачность. Без осадков.
Могилев +17..+19°C
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 15-18 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Минск +18..+20°C
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 14 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
 
В последний день июня небольшие кратковременные дожди возможны ночью и утром местами по востоку, на остальной территории обойдется без осадков. Ночью будет от 9 до 16 градусов, днем – 20-26, в западных районах воздух прогреется до 27-32 градусов.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.