В субботу будет до +25°C, а в воскресенье в западные районы вернется жара

В субботу в Беларуси температура воздуха не поднимется выше 25 градусов, а в воскресенье в западные районы вернется жара. При этом осадки в эти выходные пройдут лишь в отдельных районах по востоку.

По данным Белгидромета , сегодня в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь местами по восточной половине пройдут короткие дожди. Ветер северо-западного направления порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня составит 17-23 градусов, в юго-западных районах воздух прогреется до 25. В Минске в субботу будет сухо, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов, вечером – 14-17. Прогноз погоды на 29 июня по областным центрам Беларуси: Брест +23..+25°C Северо-западный 5-10 м/с Порывы 14 м/с Переменная облачность. Без осадков. Витебск +17..+19°C Северо-западный 6-11 м/с Порывы 15-18 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Гомель +18..+20°C Северо-западный 6-11 м/с Порывы 15-18 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Гродно +21..+23°C Северо-западный 5-10 м/с Порывы 14 м/с Переменная облачность. Без осадков. Могилев +17..+19°C Северо-западный 6-11 м/с Порывы 15-18 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Минск +18..+20°C Северо-западный 6-11 м/с Порывы 14 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). В последний день июня небольшие кратковременные дожди возможны ночью и утром местами по востоку, на остальной территории обойдется без осадков. Ночью будет от 9 до 16 градусов, днем – 20-26, в западных районах воздух прогреется до 27-32 градусов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby