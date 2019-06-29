В субботу будет до +25°C, а в воскресенье в западные районы вернется жара

В субботу в Беларуси температура воздуха не поднимется выше 25 градусов, а в воскресенье в западные районы вернется жара. При этом осадки в эти выходные пройдут лишь в отдельных районах по востоку.
|Брест
|+23..+25°C
|
Северо-западный
5-10 м/с
Порывы 14 м/с
|Переменная облачность. Без осадков.
|Витебск
|+17..+19°C
|
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 15-18 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Гомель
|+18..+20°C
|
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 15-18 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Гродно
|+21..+23°C
|
Северо-западный
5-10 м/с
Порывы 14 м/с
|Переменная облачность. Без осадков.
|Могилев
|+17..+19°C
|
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 15-18 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Минск
|+18..+20°C
|
Северо-западный
6-11 м/с
Порывы 14 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
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