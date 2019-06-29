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29. 06. 2019

«Белпочта» повышает тарифы на международные письма и посылки

Источник фото: Telegraf.by

С 1 июля в Беларуси увеличатся тарифы на пересылку международных почтовых отправлений – писем и посылок. Как сообщили в РУП «Белпочта», повышение тарифов составит не более 5%.

На сайте предприятия отмечается, что услуги по пересылке международных почтовых отправлений - письменной корреспонденции и посылок – подорожают незначительно. Это произойдет с 1 июля.
 
В частности, отправить простую почтовую карточку и письмо, мелкий пакет массой 20-100 г и бандероль за границу станет дороже на 6 копеек. Тарифы на пересылку международной ускоренной почты, пересылку почтовых отправлений внутри страны останутся прежними.

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