«Белпочта» повышает тарифы на международные письма и посылки

С 1 июля в Беларуси увеличатся тарифы на пересылку международных почтовых отправлений – писем и посылок. Как сообщили в РУП «Белпочта», повышение тарифов составит не более 5%.
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С 1 июля в Беларуси увеличатся тарифы на пересылку международных почтовых отправлений – писем и посылок. Как сообщили в РУП «Белпочта», повышение тарифов составит не более 5%.
- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...