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29. 06. 2019

Солигорский солдат после отпуска сбежал воевать в Украину

25-летний житель Солигорска во время службы в армии сбежал из Беларуси, чтобы воевать на стороне одной из самопровозглашенных республик Донбасса. Однако сотрудники Службы безопасности Украины задержали парня, и на днях ему вынесли приговор.

Житель Солигорска проходил срочную службу в звании ефрейтора в одной из воинских частей Беларуси. После отпуска он решил отправиться в Украину, чтобы вступить в ряды вооруженного формирования самопровозглашенных республик и воевать. Такие планы у него были еще до призыва в Вооруженные Силы.
 
Молодой человек понимал последствия принятия такого решения и не планировал возвращаться в Беларусь. Поскольку денег на поездку в Украину у него не было, он приобрел в рассрочку мобильный телефон в салоне связи и сразу же продал его. На следующий день житель Солигорска отправился в Украину.
 
Однако его планам не было суждено сбыться: в соседней стране его задержали сотрудники СБУ. Минский областной суд приговорил дезертира к пяти годам колонии и лишению звания «ефрейтор».

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