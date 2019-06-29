Белорусы предпочитают открывать срочные вклады в иностранной валюте. На 1 апреля срочные депозиты в белорусских рублях составили 4,29 млрд рублей, в иностранной валюте - 13,29 млрд рублей. Однако доля срочных вкладов в валюте снижается, о чем говорится в ежеквартальном обследовании по программе «Знай своего клиента», размещенном на сайте Национального банка Беларуси.

По данным Нацбанка, в первом квартале 2019 года срочные банковские вклады физических лиц выросли на 128 млн рублей (0,7%) и составили на 1 апреля 17,58 млрд рублей.

Белорусы предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте: срочные депозиты в белорусских рублях составили 4,29 млрд рублей, в иностранной валюте - 13,29 млрд рублей. Однако их объем снижается. За январь-март срочные вклады в национальной валюте выросли на 222 млн рублей (5,5%), а вклады в валюте, наоборот, уменьшились на 94 млн рублей (0,7%).

Срочные отзывные вклады населения Беларуси в национальной и иностранной валютах на 1 апреля составили 5,73 млрд рублей - это 32,6% от общего объема срочных банковских вкладов физлиц во всех видах валют. Они сократились в первом квартале на 1 млрд 18 млн рублей (15,1%). Срочные безотзывные вклады составили 11,85 млрд рублей, увеличившись на 1 млрд 146 млн рублей (10,7%).

Один вкладчик разместил на 1 апреля в срочный отзывный банковский вклад 6,65 тыс. рублей, в безотзывный вклад – 11,76 тыс. рублей. При этом на одного вкладчика приходится 9,41 тыс. рублей, что на 9,2% больше, чем было в начале года.

Срочные банковские вклады чаще всего открывают женщины. В первом квартале удельный вес срочных банковских депозитов женской группы в составил 10,99 млрд рублей (рост на 80 млн рублей), мужской группы - 6,59 млрд рублей (рост на 48 млн). Мужчины разместили в срочные вклады в белорусских рублях 1,61 млрд рублей (рост за I квартал – 83 млн. рублей, или 5,5%), в иностранных валютах – 2,34 млрд долларов (срост – 18 млн долларов, или 0,8%). Женщины разместили в срочные вклады в белорусских рублях – 2,68 млрд рублей (рост составил 139 млн. рублей, или 5,5%), в иностранных валютах – 3,91 млрд долларов (рост на 29 млн долларов, или 0,8%).

Во всех видах валют один мужчина-вкладчик разместил в банках в среднем – 11,33 тыс. рублей. Наибольшее значение средней суммы вклада на одного вкладчика-мужчину сложилась в возрастной группе старше 60 лет и составила 11,83 тыс. рублей. Одна женщина-вкладчица разместила в банках во всех видах валют в среднем – 8,54 тыс. рублей. Наибольшее значение средней суммы вклада на одного вкладчика-женщину сложилась в возрастной группе от 26 до 55 лет и составила 9,08 тыс. рублей.

Также в Нацбанке рассказали, в каких банках белорусы предпочитают открывать срочные вклады. Наибольший объем сбережений населения в срочные банковские вклады традиционно размещен в «Беларусбанке» - на 1 апреля его на депозитном рынке физических лиц составила 47,6%. Далее следуют «Белагропромбанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «БПС-Сбербанк» и «Приорбанк». На остальные банки приходилось 16,5% общей суммы привлеченных в срочные банковские вклады денежных средств населения.