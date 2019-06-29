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29. 06. 2019

В Жабинке годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Жабинке годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, и попала в реанимацию. Следователи проводят проверку по факту травмирования малышки, о чем сообщили в пресс-службе СК.

Инцидент произошел утром 27 июня в одном из домов в Жабинке (Брестская область). Годовалая девочка играла в комнате с открытым настежь окном. Она залезла на диван, оттуда – на подоконник. Не удержавшись, ребенок выпал из окна четвертого этажа и упал на крышу пристройки.
 
Мать и шестилетний брат девочки в этот момент были в другой комнате. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировал в больницу. 
 
Жабинковский райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту выпадения ребенка из окна.

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