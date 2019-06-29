Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2019, суббота, 13:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
29. 06. 2019

Лукашенко - молодежи: в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом

Источник фото: Президент Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусских юношей и девушек с Днем молодежи. Как отмечается в его поздравлении, нынешнему молодому поколению посчастливилось родиться в суверенной Беларуси. При этом "в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом".

смотрите также Белстат: самой «молодежной» является сфера IT-технологий
Президент заявил, что вся Беларусь восхищается и гордится яркими свершениями инициативной, талантливой и целеустремленной молодежи. По его словам, значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали и победы на творческих конкурсах подтверждают, что молодые люди находятся на правильном пути.
 
"А в стране делается все возможное, чтобы в жизнь воплощались ваши самые смелые мечты", - отметил Александр Лукашенко и добавил, что нынешней молодежи повезло родиться и вырасти в суверенном государстве.
 
Белорусский лидер подчеркнул, что в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом, и пожелал юношам и девушкам неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и удачи.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.