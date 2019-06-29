Лукашенко - молодежи: в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом

Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусских юношей и девушек с Днем молодежи. Как отмечается в его поздравлении, нынешнему молодому поколению посчастливилось родиться в суверенной Беларуси. При этом "в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом".

Президент заявил, что вся Беларусь восхищается и гордится яркими свершениями инициативной, талантливой и целеустремленной молодежи. По его словам, значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали и победы на творческих конкурсах подтверждают, что молодые люди находятся на правильном пути.

"А в стране делается все возможное, чтобы в жизнь воплощались ваши самые смелые мечты", - отметил Александр Лукашенко и добавил, что нынешней молодежи повезло родиться и вырасти в суверенном государстве.

Белорусский лидер подчеркнул, что в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом, и пожелал юношам и девушкам неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и удачи.