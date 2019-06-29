101 абитуриент набрал на ЦТ по математике 100 баллов

В Республиканском институте контроля знаний озвучили результаты централизованного тестирования по математике - второму по популярности у абитуриентов предмету. Максимальный балл набрал 101 человек.

Результаты ЦТ по математике уже доступны на сайте РИКЗ. 101 абитуриенту удалось набрать максимальный балл. Это почти на треть меньше, чем год назад – тогда испытание на 100 баллов написали 155 человек.

Средний балл всех, кто сдавал математику в этом году, - 50,44. В 2018 году он составлял 32,32 балла. При этом тех, кто написал тестирование на 70 баллов и выше, примерно столько же, что и год назад.