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29. 06. 2019

101 абитуриент набрал на ЦТ по математике 100 баллов

В Республиканском институте контроля знаний озвучили результаты централизованного тестирования по математике - второму по популярности у абитуриентов предмету. Максимальный балл набрал 101 человек.

смотрите также На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 42, по русскому – 36 человек
Результаты ЦТ по математике уже доступны на сайте РИКЗ. 101 абитуриенту удалось набрать максимальный балл. Это почти на треть меньше, чем год назад – тогда испытание на 100 баллов написали 155 человек. 
 
Средний балл всех, кто сдавал математику в этом году, - 50,44. В 2018 году он составлял 32,32 балла. При этом тех, кто написал тестирование на 70 баллов и выше, примерно столько же, что и год назад.

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