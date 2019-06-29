Запреты на посещение лесов продолжают действовать в 30 районах Беларуси

После обильных дождей и некоторого понижения температуры воздуха в Беларуси начали постепенно снимать запреты на посещение лесов. По информации министерства лесного хозяйства, сейчас ограничения продолжают действовать в 30 районах страны.

В Брестской области практически повсеместно запрещено посещать лесные угодья, кроме одного района – Столинского.

В Минской области ограничения действуют в 9 районах: Борисовском, Воложинском, Крупском, Любанском, Пуховичском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском и Червенском.

На Гомельщине нельзя ходить в лес в Брагинском, Ельском, Житковичском, Лоевском, Наровлянском и Хойникском районах.

Запреты на посещение лесов полностью сняты в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Здесь можно ходить за грибами и ягодами, не боясь получить штраф. К слову, в Беларуси штраф за прогулку по лесу в пожароопасный период составляет до 25 базовых величин (почти 640 рублей).