Долги белорусов по кредитам уже превысили 12 млрд рублей

Задолженность населения Беларуси по выданным банковским кредитам продолжает увеличиваться и уже превысила 12 миллиардов рублей. Об этом говорится в очередном статистическом отчете Национального банка.

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По данным Нацбанка, задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 мая составила 27,3% (на 1 января 2019 г. – 26,3%) или 12,180 млрд рублей.

По состоянию на 1 мая в национальной валюте физические лица задолжали банкам 12,142 млрд рублей. Это на 589,2 млн рублей больше, чем было в начале года. Ровно год назад сумма задолженности по кредитам составляла 9,7 млрд рублей. Задолженность людей по кредитам, выданным банками в иностранной валюте, на 1 мая составила 38 млн рублей (18 млн долларов в эквиваленте).

Задолженность белорусов по кредитам, выданным на финансирование недвижимости, с начала года выросла до 7,457 млрд рублей в национальной валюте. По кредитам на потребительские нужды население задолжало 4,684 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам на 1 мая составила 29,1 млн рублей: 28,8 млн рублей в национальной валюте и 0,3 млн рублей – в иностранной.