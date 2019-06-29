С 30 июня по 3 июля на некоторых улицах Минска запретят парковку

Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Независимости на некоторых улицах Минска запретят парковаться.

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В столичной ГАИ рассказали, где нельзя будет парковать свой транспорт с семи часов утра 30 июня и до завершения праздничных мероприятий 3 июля:

по проспекту Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева в обоих направлениях;

возле дома № 41 на проспекте Победителей, рядом с химчисткой «Сияние».

на улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей;

на улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко;

на улице Игнатенко от улицы Грибоедова до проспекта Победителей;

на улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова;

Автомобилистам рекомендуют в случае вынужденной остановки в этих местах оставлять под лобовым стеклом машины номер телефона для связи.