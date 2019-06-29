Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2019, суббота, 14:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
29. 06. 2019

На Витебщине осудили двоих, похоронивших женщину заживо из-за квартиры

В Витебске вынесли приговор по делу об убийстве 28-летней местной жительницы из-за квартиры, которую закопали в лесу живьем. 21-летнего мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы, его 24-летняя подельница сядет на 17 лет.

Убийство жительницы Витебска произошло осенью 2018 года. Компания несколько дней гуляла в квартире 28-летней женщины, не обошлось без спиртного. 18 сентября хозяйку жилища вывезли  в лес Лиозненского района, где несколько раз ударили лопатой и закопали. В ходе расследования правоохранители установили шокирующие подробности. Оказывается, когда женщину закапывали, она была еще жива.
 
Подозреваемыми по делу проходили 24-летняя женщина и 21-летний  мужчина. По данным СК, мужчина собирался сдавать внаем квартиру, которая принадлежала витебчанке. После убийства он даже успел дать соответствующее объявление на одном из сайтов.
 
28 июня Витебский областной суд вынес приговор. Главных фигурантов дела признали виновными в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений, группой лиц. Женщина получила 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества, мужчина – 22. Также с них взыщут компенсацию морального вреда в пользу двух потерпевших — по 36 000 рублей.
 
По этому делу проходили еще два человека. 24-летнюю женщину за изготовление порнографических материалов и злостное хулиганство осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года, ее ровесник получил за злостное хулиганство штраф в размере 110 базовых величин.

Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.