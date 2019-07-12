В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Причина этого в том, что 1 июля (понедельник) местами по республике ожидаются грозы, на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. По Минску 1 июля максимальная температура воздуха достигнет +30.

По данным Белгидромета, ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. В Минске во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %), гроза. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby