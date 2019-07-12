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01. 07. 2019

В Минске завершились Европейские игры

В Минске 30 июня завершились II Европейские игры. Торжественная церемония закрытия прошла на стадионе "Динамо". В ней приняли участие спортсмены из 50 стран. Среди почетных гостей были президенты Беларуси Александр Лукашенко, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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Объявил о закрытии Игр президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Шоу на стадионе "Динамо" стало продолжением церемонии открытия. Финальную песню "Time to Say Goodbye" исполнили белорусская оперная певица Оксана Волкова и российский певец Николай Басков.

II Европейские игры стартовали 21 июня. Белорусские атлеты заняли второе место в медальном зачете игр, завоевав 69 медалей – 24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых. Победила в общекомандном зачете сборная России – у нее 109 медалей (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые). Третье место и 51 медаль (16 золота, 17 серебра и 18 бронзы) у Украины.

Следующие Европейские игры должны пройти в 2023 году в Кракове (Польша).

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С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

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