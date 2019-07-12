Баскетбол 3х3. Женская сборная Беларусь квалифицировалась на чемпионат Европы

Белорусские баскетболистки, ставшие бронзовыми призерами Европейских игр в Минске, продолжают успешно выступать на международной арене.

30 июня наши соотечественницы стали чемпионками квалификационного турнира в Киеве.

Состав женской сборной Беларуси 3х3: Дарья Магаляс, Наталья Дашкевич, Анастасия Сущик, Марина Иващенко. Тренер - Юрий Волк.

В финальный день турнира подопечные Юрия Волка одержали волевые победы над Швецией (9:8) и Данией (18:15). А накануне обыграли Хорватию (12:9) и Чехию (19:11).

Юрий Волк, тренер женской сборной Беларуси: «Девчонки очередной раз проявили характер и бойцовские качества. Было очевидно, что после Европейских игр наши игрокам было довольно сложно вновь выйти на пик формы. Все-таки напряженная двухмесячная подготовка к Играм дала о себе знать. Но девочки своевременно включали свой опыт и характер. И в итоге на зубах выравали победы».

К сожалению, мужская сборная 3х3, феерично проявившая себя на Европейских играх, став бронзовым призером, проиграла 2 встречи в группе и не смогла отобраться на ЧЕ.

Дмитрий Колтунов, тренер мужской сборной Беларуси: «Весь наш подготовительный процесс был направлен на Европейские игры, которые в нашем календаре были главным стартом сезона. В связи с этим, ребята находились на пике формы именно в дни главного соревнования этого лета. К сожалению, удержать боевые кондиции не удалось, в первую очередь из-за накопленной усталости».

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 3х3 пройдёт в венгерском городе Дебрецен с 30 августа по 1 сентября 2019 года.