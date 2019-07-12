В Оршанском районе в ДТП погибли два человека

В Оршанском районе ночью 1 июля в результате лобового столкновения двух автомобилей два человека погибли, еще один находится в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.

Водитель 1991 года рождения за рулем Volkswagen Jetta на 136 километре трассы М-8 «Витебск – Гомель», вблизи деревни Клюковка, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Transporter под управлением водителя 1969 года рождения.

Водитель и пассажир Jetta 1961 года рождения скончались на месте происшествия, а другой пассажир 1990 года рождения госпитализирован.