В Кобрине на пожаре спасли мужчину и женщину

В Кобрине вечером 30 июня произошел пожар в двухквартирном одноэтажном жилом доме, расположенном по улице Гоголя. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Очевидцы до прибытия подразделений МЧС спасли хозяйку одной из квартир дома. Она с ожогами госпитализирована. Спасатели в жилой комнате на кровати той же квартиры обнаружили сожителя хозяйки 1974 года рождения. Он также госпитализирован. Причина пожара выясняется. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby