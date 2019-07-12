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01. 07. 2019

В Кобрине на пожаре спасли мужчину и женщину

Источник фото: МЧС

В Кобрине вечером 30 июня произошел пожар в двухквартирном одноэтажном жилом доме, расположенном по улице Гоголя. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Очевидцы до прибытия подразделений МЧС спасли хозяйку одной из квартир дома. Она с ожогами госпитализирована. Спасатели в жилой комнате на кровати той же квартиры обнаружили сожителя хозяйки 1974 года рождения. Он также госпитализирован.

Причина пожара выясняется.

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