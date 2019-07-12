В «Великом камне» заявлен 1 млрд долларов инвестиций

1-3 июля в индустриальном парке "Великий камень" будут подписаны договора о резидентстве и соглашений о намерениях по масштабным проектам в рамках инициативы "Пояс и путь". Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил первый замгендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев.

В частности, планируется подписать проекты по производству двигателей для легковых автомобилей, по судостроению, а также по созданию оператора будущего железнодорожного мультимодального терминала.

Кирилл Коротеев отметил, что на сегодня объем заявленных инвестиций в проекты в "Великом камне" превышает 1 млрд долларов, освоено 470 млн.