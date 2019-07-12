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01. 07. 2019

В Минске сегодня снова перекроют движения – из-за парада

Источник фото: Президент Беларуси

Движение в Минске ограничат вечером 1 июля на время вечерней репетиции парада, сообщили в ГАИ. Генеральная репетиция начнется в 21:00. Колонна начнет движение к месту репетиции в 17:00 по маршруту: военный городок Уручье – улица Основателей - Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова.

Возвращаться техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева и Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской и Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.

3 июля парад войск Минского гарнизона начнется в 21:00. В нем примут участие более 5 тыс. военнослужащих, более 280 единиц колесной и гусеничной техники около 50 самолетов и вертолетов.

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