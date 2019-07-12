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01. 07. 2019

Лукашенко хочет и дальше использовать волонтеров Европейских игр

Источник фото: НОК Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 30 июня на церемонии закрытия II Европейских игр, поручил создать в стране банк данных волонтерского движения. По его словам, без помощи волонтеров было бы невозможно создать теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу.

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Глава государства отметил, что волонтеров следует «использовать для развития страны», передает БелТА.

По его словам, нельзя «потерять 8 тыс. человек, которые два года готовились к этому событию», научились оказывать первую помощь и поддержку, знают много языков.

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С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

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